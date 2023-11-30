Российские дроны подключили к украинским мобильным сетям

Российский ударный беспилотник «Герань» получил необычную доработку — в дрон встроили модемы мобильной связи LTE с антеннами MIMO и украинскими SIM-картами. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Эксперт по радиоэлектронике Сергей Бескрестнов предположил в комментарии «Военному обозрению», что российские военные решили повысить точность беспилотника за счет использования внутренних мобильных сетей на территории Украины.

В базовой версии ударный беспилотник «Герань» оснащен простой инерциальной системой наведения, позволяющей ему атаковать неподвижные цели с известными координатами. Она независима от спутниковых сигналов и радиосвязи.

Подключение дронов-камикадзе к украинской мобильной связи может оказаться полезным для корректировки ударов «Геранями», полагают специалисты.