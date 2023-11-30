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Рост цен на дизтопливо зафиксирован в 58 городах России

Источник:
«Известия»
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Цены на дизельное топливо в рознице за последнюю неделю увеличились в 58 регионах России, следует из данных Росстата.

Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области — на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае — на 1,12 рубля, Амурской области — на 98 копеек, Приморском крае — на 95 копеек, Камчатке — на 79 копеек, Хакасии — на 70 копеек, Иркутской области — на 60 копеек, Хабаровском крае — на 49 копеек, Сахалинской области — на 47 копеек.

Как сказали «Известиям» в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», основная проблема сегодня — рост цены дизельного топлива на бирже.

«Буквально неделю–две назад биржевые цены на зимнее топливо "–15" стоили 52–53 рубля за литр, сейчас "–30" стоит 59–60 рублей за литр, из-за этого и происходит рост цен в рознице. В некоторых регионах может использоваться также арктическое топливо, которое еще дороже», — пояснил президент объединения Владимир Матягин.

Он напомнил, что недавно правительство сняло запрет на экспорт дизельного топлива, которое сейчас дорожает на мировых рынках, компаниям выгодно экспортировать свою продукцию за рубеж, но это негативно сказывается на внутреннем рынке.

«Мы уже предлагали вообще запретить вывозить топливо из страны и сделать цены регулируемыми», — подчеркнул Владимир Матягин.

Средняя цена дизтоплива в стране на понедельник, 27 ноября составила 64,26 рубля за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).

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Uynachalnica

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nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

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GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных