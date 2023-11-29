Опросы показали растущую с годами финансовую безнадегу у россиян

Россияне с возрастом все более разочаровываются в своих финансовых перспективах. Старшее поколение в отличие от молодежи меньше уверено в устойчивости материального положения и поэтому старается меньше тратить и больше копить, следует из результатов соцопросов.

Социологи выявили закономерность: чем старше люди, тем меньше они верят в сложные финансовые стратегии и тем больше надеются только на самих себя. Социологи Дмитрий Марков и Галина Белехова провели исследования об отношении к деньгам разных поколений.

Расходы. С возрастом россияне начинают более ответственно относиться к покупкам. Если молодежь склонна совершать спонтанные покупки, которые впоследствии приводят к нехватке денег, то уже большая часть представителей среднего возраста позволить себе этого не могут. А среди людей старшего возраста таковых, согласно опросам, едва ли наберется больше 10%.

При этом эксперты отмечают низкий уровень финансовой грамотности у всех возрастных категорий. Письменный учет доходов и расходов ведут не более 4% людей, — приводит РБК исследование Белеховой.

Накопления. С возрастом у людей падает вера в модные концепции типа «регулярной копейки» (возможность накопить на крупную покупку, например квартиру, планомерно откладывая небольшие суммы), отметил Марков. Согласно опросам, за последние два год вдвое снизилось число тех, кто копит даже на бытовую технику и гаджеты.

Сбережения. Старшее поколение в большей степени ориентировано на сбережения. 62% опрошенных из этой категории ответили, что стараются регулярно откладывать деньги. Среди молодых и людей среднего возраста такой ответ дали 40,5 и 52,5% соответственно.

Но представление о том, куда вкладывать деньги у них разные. Молодежь считает самыми выгодными вложения покупку недвижимости, приобретение ценных металлов и драгоценностей. Представители старшего поколения по старинке выбирают банковские вклады и хранение наличными.

Без уверенности в будущем

Пенсии. Подавляющее большинство (70%) представителей молодого поколения считают, что «обеспечение безбедной старости — задача государства». По словам Маркова, молодежь сильно сомневается в способности достаточные пенсионные накопления.

Абсолютное большинство опрошенных молодых людей признали, что текущего размера пенсии (в среднем около 20 тысяч рублей) не хватило, будь они пенсионерами сейчас.

Согласно исследованию сервисов YouDo и hh.ru, 32% пенсионеров вынуждены постоянно экономить. 33,5% пенсионеров заявили, что им хватает средств только на самое необходимое.

Представители среднего и старшего возрастов, согласно, опросу также не испытывают сильной уверенности в том, что могут обеспечить свое финансовое будущее. Менее половины опрошенных ответили, что могут как-то обеспечить его.

Горизонт планирования. На этом фоне планирование пожилых людей ориентировано на краткосрочную перспективу, отметила Белехова. Только треть планирует финансы на несколько месяцев вперед, треть ориентируются не далее, чем на месяц, остальные живут сегодняшним днем.

При этом старшее поколение старательно копит резерв на непредвиденные расходы. О финансовой подушке рассказали 73,5% опрошенных. Но многие сберегают в ущерб текущему потреблению.

Каждый пятый представитель старшего поколения заявил, что еле-еле сводит концы с концами, каждый четвертый — делает это с трудом.