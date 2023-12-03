Россия понимала, что не сможет противостоять НАТО в применении жесткой силы, поэтому разработала альтернативную тактику ведения военных действий и теперь побеждает, заявил британский военный эксперт Боб Сили.

«За последние шесть месяцев многие видные западные аналитики не раз заявляли, что Россия и Украина должны начать переговоры. По их мнению, урегулирование с Россией неизбежно. Мало что указывает на то, что Кремль задумается о возможности вывода войск», — написал Сили в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs

По его словам, Россия давно является сокровищницей творческой мысли как в области обычных, так и нетрадиционных способов ведения войны. Российская военная доктрина объединила два способа ведения боевых действий. Она использует все инструменты государства для максимизации мощи России, отметил военный эксперт.

«И таких инструментов много. В ходе моего собственного исследования я обнаружил чуть более 100 таких операций за пределами узких рамок обычных военных мероприятий. К ним относятся, например, использование православия для обеспечения лояльности населения, использование поставок энергии в качестве оружия», — пояснил Сили.

И нигде эти инструменты не использовались так обширно, как на Украине: фактически Москва применяет их против Киева уже почти два десятилетия, подчеркнул эксперт.

«В действительности, военная доктрина России — это не столько доктрина войны, сколько доктрина государственности, которую она и другие страны будут использовать для подрыва западного альянса и международного порядка», — заключил Сили.