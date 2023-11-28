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Бюджет России на три года: основные параметры

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Документ базируется на проведении ответственной бюджетной политики, позволяющей защитить нашу экономику и финансы от внешних рисков, учитывает приоритеты, стоящие перед страной», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Доходы федерального бюджета определены в размере:

  • на 2024 год — 35 065,3 миллиарда рублей;

  • на 2025 год — 33 552,4 миллиарда рублей;

  • на 2026 год — 34 051 миллиарда рублей.

Общий объем расходов федерального бюджета определен в сумме:

  • на 2024 год — 36 660,7 миллиарда рублей;

  • на 2025 год — 34 382,8 миллиарда рублей;

  • на 2026 год — 35 587,4 миллиарда рублей.

Дефицит федерального бюджета составит:

  • в 2024 году — 1 595,4 миллиарда рублей;

  • в 2025 году — 830,5 миллиарда рублей;

  • в 2026 годах — 1 536,4 миллиарда рублей.

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП в России в 2024 году на 2,3% (итоговый объем 179 триллионов рублей), на тот же показатель в 2025 году (190,6 триллиона рублей), и на 2,2% в 2026 году (202,3 триллиона рублей).

Основные расходы

По данным Минфина России, общий объем расходов на национальную оборону составит в 2024 году 10,4 триллиона рублей.

«Главный приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации», — ранее отмечали в ведомстве.

На социальные расходы в предстоящие три года в бюджете предусмотрено более 32 триллиона рублей расходов или более 30% общего объема.

Общий объем межбюджетных трансфертов регионам в 2024-2026 годы составит 9 триллионов рублей. На реализацию нацпроектов в 2024 году предусмотрено более 3 триллионов рублей, указывается на сайте Минфина.

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Топ комментариев

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

mosquito__2010

Одни недоумки показывают своё фи другим недоумкам. Ржака.

HAAN27

Поэтому и экс-врач, что говорит про "белый дом" такое!!!

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?