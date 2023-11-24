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Утяшева и Воля признались друг другу в годовщину брака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @pavelvolyaofficial

Ляйсан Утяшева и Павел Воля празднуют 11 лет брака. В честь этой даты пара публично обменялась трогательными признаниями друг другу в любви.

Утяшева написала в соцсети, что больше 11 лет назад Павел Воля стал взрослым и сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Ведущая и бывшая гимнаста отметила, двум сильным личностям обычно бывает сложно ужиться вместе. Но их это миновало.

«Я могу сказать, что с каждым годом все интереснее это путешествие под названием мы. Пашка, люблю тебя! С тобой я самая счастливая в мире», — написала Утяшева.

Павел Воля, который и так часто в телеэфирах признается своей жене в любви, тоже нашел трогательные слова для супруги.

«Спасибо тебе за каждое мгновение. Я тебя люблю. Полетели дальше. А, да, ты еще двух детей родила. Благодарю. И с Богом», — написал он.

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