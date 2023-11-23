Загадочный объект возле Юпитера не смогли идентифицировать

Международная команда ученых не смогла идентифицировать загадочный объект возле Юпитера, обнаруженный астрономами-любителями еще в 2016 году.

Объект заметили в рамках проекта по открытому поиску астероидов, он получил обозначение 2009 DQ118. Первоначально исследователи посчитали, что он является квази-Хильдой — это группа комет и астероидов между Главным поясом астероидов и троянскими объектами.

Выяснилось, что 2009 DQ118 часто приближается к Юпитеру, вращаясь вокруг Солнца. Однако ученым не удалось найти никаких доказательств того, что объект является кометой или астероидом.

Его основной материал неизвестен — это ни лед, ни камень. По своим характеристикам он находится прямо на границе между астероидами и кометами. Фотометрический анализ «хвоста» 2009 DQ118 показал, что у него примерно одинаковая длина и яркость.

После многолетнего наблюдения объекта и моделирования его орбиты исследователи пришли к выводу, что 2009 DQ118 относится к неизвестному классу небесных тел, которые нуждаются в дальнейшем изучении.