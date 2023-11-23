НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Загадочный объект возле Юпитера не смогли идентифицировать

Источник:
Phys.org
232 0

Международная команда ученых не смогла идентифицировать загадочный объект возле Юпитера, обнаруженный астрономами-любителями еще в 2016 году.

Объект заметили в рамках проекта по открытому поиску астероидов, он получил обозначение 2009 DQ118. Первоначально исследователи посчитали, что он является квази-Хильдой — это группа комет и астероидов между Главным поясом астероидов и троянскими объектами.

Выяснилось, что 2009 DQ118 часто приближается к Юпитеру, вращаясь вокруг Солнца. Однако ученым не удалось найти никаких доказательств того, что объект является кометой или астероидом.

Его основной материал неизвестен — это ни лед, ни камень. По своим характеристикам он находится прямо на границе между астероидами и кометами. Фотометрический анализ «хвоста» 2009 DQ118 показал, что у него примерно одинаковая длина и яркость.

После многолетнего наблюдения объекта и моделирования его орбиты исследователи пришли к выводу, что 2009 DQ118 относится к неизвестному классу небесных тел, которые нуждаются в дальнейшем изучении.

Тема: Человек и космос
Древняя галактика опровергла теорию эволюции Вселенной
Погибшая звезда внезапно подала невозможный сигнал
Запуск самой мощной в истории ракеты завершился взрывом
Космонавты получили экзотическое пятое состояние материи
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

GammiPluh

Аргентинцам желаем стойкости и терпения, а вообще сами виноваты