Мужчины способны испытывать шесть видов оргазма

Мужчины могут испытывать целых шесть видов оргазма, и не только самый простой, основанный на эякуляции.

«Мужской оргазм — это гораздо больше, чем вы думаете. Разные типы могут быть достигнуты с использованием различных техник», — написала обозреватель журнала Hims & Hers Шеннон Ульман.

Эякуляторный

Самый распространенный вид мужского оргазма. При нем семяизвержение и получение максимального сексуального удовольствия происходят одновременно.

Тазовый

Этот тип оргазма достигается путем окантовки, то есть сдерживания эякуляции с последующим повторением процесса.

Сухой

При таком оргазме сперма не выходит через половой член, а попадает в мочевой пузырь. В редких случаях сухой оргазм может вызвать мужское бесплодие.

Оргазм простаты

Достигается путем внутренней или внешней стимуляции этого органа. «Нет необходимости стимулировать пенис для достижения кульминации. Сумасшествие, да?» — отметила Ульман.

Смешанный

Это комбинация различных оргазмов, происходящих одновременно. Но такого «умопомрачительного удовольствия» достичь непросто. Нужно сочетать «игру с пенисом и простатой».

Тантрический

Для достижения этого оргазма мужчина должен научиться управлять сексуальной энергией без физической стимуляции.