Мужчины способны испытывать шесть видов оргазма

Мужчины могут испытывать целых шесть видов оргазма, и не только самый простой, основанный на эякуляции.
«Мужской оргазм — это гораздо больше, чем вы думаете. Разные типы могут быть достигнуты с использованием различных техник», — написала обозреватель журнала Hims & Hers Шеннон Ульман.
Эякуляторный
Самый распространенный вид мужского оргазма. При нем семяизвержение и получение максимального сексуального удовольствия происходят одновременно.
Тазовый
Этот тип оргазма достигается путем окантовки, то есть сдерживания эякуляции с последующим повторением процесса.
Сухой
При таком оргазме сперма не выходит через половой член, а попадает в мочевой пузырь. В редких случаях сухой оргазм может вызвать мужское бесплодие.
Оргазм простаты
Достигается путем внутренней или внешней стимуляции этого органа. «Нет необходимости стимулировать пенис для достижения кульминации. Сумасшествие, да?» — отметила Ульман.
Смешанный
Это комбинация различных оргазмов, происходящих одновременно. Но такого «умопомрачительного удовольствия» достичь непросто. Нужно сочетать «игру с пенисом и простатой».
Тантрический
Для достижения этого оргазма мужчина должен научиться управлять сексуальной энергией без физической стимуляции.