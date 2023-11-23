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Мужчины способны испытывать шесть видов оргазма

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчины могут испытывать целых шесть видов оргазма, и не только самый простой, основанный на эякуляции.

«Мужской оргазм — это гораздо больше, чем вы думаете. Разные типы могут быть достигнуты с использованием различных техник», — написала обозреватель журнала Hims & Hers Шеннон Ульман.

Эякуляторный

Самый распространенный вид мужского оргазма. При нем семяизвержение и получение максимального сексуального удовольствия происходят одновременно.

Тазовый

Этот тип оргазма достигается путем окантовки, то есть сдерживания эякуляции с последующим повторением процесса.

Сухой

При таком оргазме сперма не выходит через половой член, а попадает в мочевой пузырь. В редких случаях сухой оргазм может вызвать мужское бесплодие.

Оргазм простаты

Достигается путем внутренней или внешней стимуляции этого органа. «Нет необходимости стимулировать пенис для достижения кульминации. Сумасшествие, да?» — отметила Ульман.

Смешанный

Это комбинация различных оргазмов, происходящих одновременно. Но такого «умопомрачительного удовольствия» достичь непросто. Нужно сочетать «игру с пенисом и простатой».

Тантрический

Для достижения этого оргазма мужчина должен научиться управлять сексуальной энергией без физической стимуляции.

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Жизнь #Здоровье #Любовь #18+
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Топ комментариев

mosquito__2010

Через годик другой словеса начнутся прямо противоположные. Прощения уже будут просить у России.

pepelmetal

Германия? Ну такое, у них производства закрываются, самим бы выкарабкаться)

GammiPluh

Ну Германия и Франция еще потянут что то, но остальные нет

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))