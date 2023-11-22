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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина запросила у США радары Sentinel

Источник:
Politico
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Украина потребовала у США предоставить радары ближнего действия Sentinel, предназначенные для отслеживания баллистических ракет.

Запрос связан с опасениями Киева из-за наращивания российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации Пентагона.

Отмечается, что радары Sentinel критически важны для защиты, предстоящей зимой — они позволят ВСУ обеспечить больший охват территории страны системами ПВО, а также защитить военные заводы.

Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября внезапно посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи на 100 миллионов долларов. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.

Радар AN/MPQ-64 Sentinel автоматически обнаруживает, отслеживает, классифицирует, идентифицирует и сообщает о высокогорных и низковысотных целях, включая крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также самолеты на расстоянии до 120 километров.

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Оборона #Оружие
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