«Дворец» с Петровым посоревнуется с российским детективом в прокате

Фильм «Дворец» от режиссера Романа Палански выходит в широкий прокат в России 23 ноября. В этот же день в прокате стартует криминальный детектив «Белый список» и еще несколько менее ожидаемых фильмов.

«Дворец» Палански любопытен тем, что в нем снялся актер Александр Петров. События в фильме разворачиваются в канун нового 1999 года. В роскошном отеле собираются миллионеры, чтобы отметить праздник, но вечеринка превращается в настоящую вакханалию.

Российский фильм «Белый список» с Алексеем Серебряковым в главной роли рассказывает о расследовании самоубийства школьницы, произошедшем весной 2015 года.

Также в прокат 23 ноября выходит спортивная драма «Хоккейные папы», британский триллер «Костяной домик» и боевик «Хитмен», итальянский хоррор «13 пришествие дьявола» с Эмбер Херд и документальный фильм «Медведева VS Медведева» про фигуристку Евгению Медведеву.