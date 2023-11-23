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«Дворец» с Петровым посоревнуется с российским детективом в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дворец»

Фильм «Дворец» от режиссера Романа Палански выходит в широкий прокат в России 23 ноября. В этот же день в прокате стартует криминальный детектив «Белый список» и еще несколько менее ожидаемых фильмов.

«Дворец» Палански любопытен тем, что в нем снялся актер Александр Петров. События в фильме разворачиваются в канун нового 1999 года. В роскошном отеле собираются миллионеры, чтобы отметить праздник, но вечеринка превращается в настоящую вакханалию.

Российский фильм «Белый список» с Алексеем Серебряковым в главной роли рассказывает о расследовании самоубийства школьницы, произошедшем весной 2015 года.

Также в прокат 23 ноября выходит спортивная драма «Хоккейные папы», британский триллер «Костяной домик» и боевик «Хитмен», итальянский хоррор «13 пришествие дьявола» с Эмбер Херд и документальный фильм «Медведева VS Медведева» про фигуристку Евгению Медведеву.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А кто, как не Путин, только у него в правах помилование осужденных?!

Maniac.

Ну, тут всё ясно.Те налоги которые мы платили на развитие страны уже по пилены. Вражеские производители...

Asd10

Капкан захлопнулся. Грузите апельсины бочками.)))

Danilon

Спасибо Путину. Он же должен был хотя бы прочитать КОГО он помиловал.