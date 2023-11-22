Очередная партия Су-34 отправилась на СВО

Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа, сообщила пресс-служба Ростеха.

Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяются в ходе СВО. Госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска», — сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

Су-34 признан лучшим ударным самолетом мира