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Количество населенных пунктов без света в Сибири выросло до 300

Источник:
Sibnet.ru
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Количество населенных пунктов Сибирского федерального округа, оставшихся без электроснабжения в результата урагана, выросло до 294, сообщила пресс-служба компании «Россети».

«Фронт проходит, но еще сложно: 294 населенных пункта в Сибири пока без электроснабжения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Алтайском крае энергетикам предстоит восстановить несколько десятков линий напряжением 6-10 кВ. В Республике Алтай значительная часть нарушений устранена, однако энергетики еще ведут работы на трех линиях 10 кВ. В Кузбассе зафиксировали нарушения по основным линиям напряжением 110 кВ, бригады работают везде, где это сейчас возможно.

В Красноярском крае ветер расходится и перемещается на север региона, чрезвычайные службы прогнозируют его порывы до 33 м/с. Ожидаются новые нарушения электроснабжения. В Хакасии аварийно-восстановительные работы продлятся всю ночь и завершатся к обеду 20 ноября.

В Омской области отключено 15 линий электропередачи 10 кВ, в Томской области погода стабилизируется, но ведется восстановление на разных участках распределительной сети в трех районах.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край #Республика Алтай #Кузбасс #Красноярск
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