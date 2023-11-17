Сотрудница ФСИН в «леопарде» перепела «За деньги да» Инстасамки

Сотрудница красноярской ФСИН сделала кавер песни Инстасамки «За деньги да» и сняла на него клип. Ролик завирусился в соцсетях.

На видео девушка в леопардовой шубе и розовой ушанке танцует с коллегами и белой самоедской лайкой. В песне она рассказывает о своей работе и ее преимуществах.

«Люблю свою работу, платить деньги — да, подъемы и тревоги за стабильность — да, служба здесь идет год за полтора, ГУФСИНу — да! <...> Мои берцы ГУФСИН купил, мою форму ГУФСИН купил, но вещмешок мне муж купил, муж купил», — спела девушка.

Ролик был сделан для творческого этапа конкурса «Мисс УИС», прокомментировала «Подъему» пресс-служба ФСИН по Красноярскому краю. Исполнительница «ГУФСИНУ — да!» в финал не попала.