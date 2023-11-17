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Принят в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект об использовании мобильных телефонов в школах приняли в первом чтении, депутаты доработают его и рассмотрят на втором чтении в декабре, сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятие закона повысит авторитет учителя и поспособствует живому общению в классе.

«Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», — сказал Володин.

Доработки

В ходе обсуждения законопроекта об использовании телефонов в школах было предложено внести правки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций.

По словам Володина, нормы закона должны устраивать и родителей, и учителей.

«Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса», — подчеркнул он.

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Жизнь #Образование #Законы
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