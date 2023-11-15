BadComedian жестко высказался о названии фильма «Брат 3»

Кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) жестко высказался в адрес создателей «Брата 3» за выбор названия фильма.

«После трейлера, кажется, логичнее называть кино (?): "не брат ты мне 3", <…>, "при чем тут БРАТ", "говна пирога 3", "претенциозность 3: какой-то артхаус в стиле фестивального говна", "шизофазия 3 степени", <…>, "ого, сняли на фильтр из снэпчата 3"», — написал BadComedian в телеграм-канале. Также среди предложенных критиком названий были нецензурные варианты.

Баженов оценил трейлер словами «Балабанов в гробу перевернулся, Бодров в гробу перевернулся» и посоветовал зрителям не смотреть видео.

Фильм «Брат 3» не имеет отношения к фильмам «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. Создатели позиционируют картину, как комедию. По сюжету, дочь генерала из Тамбова влюбляется в уличного художника.