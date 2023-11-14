НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел финальный трейлер несмешной комедии «Брат 3»

Источник:
Sibnet.ru
600 3

Фильм режиссера Валерия Переверзева с хайповым называнием «Брат 3» выйдет 23 ноября, создатели перед премьерой показали финальный трейлер.

По сюжету, дочерь генерала из Тамбова влюбляется в уличного художника. Действие фильма происходит в России, но трейлере говорят по-французски, а в эпизодических ролях появляются американские актеры.

«Комедия — это когда несмешно», — говорится в титрах фильма «Брат 3».

В картине снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко («Кухня»), Владимир и Юрий Торсуевы («Приключения Электроника»), Эрик Робертс («Темный рыцарь»), Костас Мэндилор («Секс в большом городе») и рэпер Птаха.

Еще по теме
Фильм «Убийцы цветочной луны» Скорсезе появился в Сети
Фильм дня: «Три мушкетера»
Шэрон Стоун спаслась от сексуального домогательства смехом
«Капитан Марвел» наступила на пятки российской сказке в прокате
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (3)
Картина дня
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой
США заявили о сокращении возможностей помогать Украине
Рабочую неделю в России предложили сократить
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
42
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама