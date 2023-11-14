Вышел финальный трейлер несмешной комедии «Брат 3»

Фильм режиссера Валерия Переверзева с хайповым называнием «Брат 3» выйдет 23 ноября, создатели перед премьерой показали финальный трейлер.

По сюжету, дочерь генерала из Тамбова влюбляется в уличного художника. Действие фильма происходит в России, но трейлере говорят по-французски, а в эпизодических ролях появляются американские актеры.

«Комедия — это когда несмешно», — говорится в титрах фильма «Брат 3».

В картине снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко («Кухня»), Владимир и Юрий Торсуевы («Приключения Электроника»), Эрик Робертс («Темный рыцарь»), Костас Мэндилор («Секс в большом городе») и рэпер Птаха.