Лукашенко предостерег Пашиняна «от дезинтеграции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег премьера Армении Никола Пашиняна от «необдуманных шагов по дезинтеграции» после его отказа ехать на саммит ОДКБ в Минске.

Между Лукашенко и Пашиняном накануне состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждался отказ армянского премьера от поездки на традиционный ежегодный саммит ОДКБ, приводит «Коммерсантъ» слова пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт.

«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», — заявила Эйсмонт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением премьера Армении не ехать на саммит ОДКБ.

Саммит ОДКБ должен состояться в белорусской столице 23 ноября. Армения ранее неоднократно отказывалась от участия в рабочих встречах в рамках ОДКБ, а Пашинян в интервью американским СМИ критиковал организацию.