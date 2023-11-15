Живущий в Америке внук Пугачевой задолжал в России

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков и его супруга Алена задолжали по налогам и штрафам в России, семейной парой заинтересовались судебные приставы.

Долги у звездной пары накопились общей суммой около 140 тысяч рублей. По данным телеграм-канала Shot, в России у Пресняковых есть бизнес, который в 2022 году принес выручку в 10,5 миллиона рублей, с них накопилась задолженность перед ФНС.

Копилку долгов пополнили штрафы от ГИБДД за два года, пришедшие на автомобиль, который оформлен на компанию супругов.

Ранее в Россию приезжала сама Алла Пугачева, чтобы уладить юридические вопросы с продажей дома и наследством.