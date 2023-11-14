Обломки военного «Дугласа» нашли под Красноярском

Обнаружен фрагмент самолета «Дуглас A-20G» времен Алсиба, разбившегося под Красноярском в 1943 году, сообщило красноярское краевое отделение Русского географического общества.

В районе железнодорожной станции Зеледеево найдены часть внутренней стенки кабины пилота с сохранившимися табличками-шильдами фирмы-производителя «Дуглас» и военной приемки армии США.

Фото: © Красноярское отделение РГО

«Дуглас A-20G» под командованием лейтенанта Михаила Ермолова разбился в июле 1943 года, столкнувшись с лесным массивом в сложных метеоусловиях полного отсутствия видимости. Главная задача поисков — обнаружение могилы летчика, который, согласно архивным данным, был похоронен на месте катастрофы.

За прошедшие годы на месте падения самолёта участники экспедиций неоднократно обнаруживали фрагменты конструкции и вооружения самолета А-20G. На поверхности уже отсутствуют крупные фрагменты, все обломки находятся под землей.

Алсиб («Аляска — Сибирь») — воздушная трасса между США и СССР, по которой перегоняли воздушные суда по лендлизу. За время существования в 1942-1945 годах было доставлено почти 8 тысяч самолетов, потеряно 80.