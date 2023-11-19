Россия оперативно наладила производство беспилотников, которые по большему счету и сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет военный обозреватель японского издания JB PressМасато Кимура

Беспилотник-камикадзе «Ланцет» блокирует продвижение украинской армии. Военная разведка Великобритании считает, что этот дрон — одно из наиболее эффективных вооружений, примененных на Украине, считает обозреватель.

«Ланцет» кружит над противником до тех пор, пока цель не будет идентифицирована на видеомониторе, а затем пикирует и уничтожает ее в результате самоподрыва. Украина использует аналогичный аппарат Switchblade американского производства, но он сильно уступает российскому образцу по характеристикам, отметил Кимура.

По его словам, британская разведка утверждает, что российская армия традиционно использовала малые беспилотники в основном для разведки. Ударный «Ланцет» изменил подход российских военных к использованию этого вида оружия.

В сочетании с минными полями с плотностью пять мин на квадратный метр, артиллерией и управляемыми противотанковыми ракетами, которыми оснащаются боевые вертолеты, «Ланцет» до крайности усложняет применение Украиной бронетехники, заключил Кимура.