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Кучера обматерил Шаляпина и пошел на испытание на «Звездах в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Оскар Кучера на шоу «Новые звезды в Африке»
Фото: © ТНТ

Александр Пташенчук и его соратники переиграли соперников на шоу «Новые звезды в Африке». Из-за предательства Прохора Шаляпина на испытание отправились лидер команды Оскар Кучера и Елена Борщева.

Обе команды невзлюбили Шаляпина, и он с Пташенчуком были самыми явными кандидатами на испытание. Но Женя Искандарова провела успешную операцию по переманиванию Прохора, пообещав, что его не выдвинут в номинанты.

На голосовании Кучера вспылил, обозвал Шаляпина трусом, а также нецензурными словами. Пришлось вскрыться Карине Нигай, которая вела двойную игру. В данной ситуации она поддержала команду Пташенчука.

Борщева и Кучера в испытании на вылет должны были собирать пазл, пока по лабиринту катится шарик. Борщева сделала это быстрее, но оказалось, что мозаика сложена неправильно. Она смогла исправить ошибку, пока Кучера суетился, и осталась в шоу.

Прохор продолжил вести собственную игру, теперь он снова захотел объединиться с остатками команды Кучеры. Также переворот собрался устроить Константин Маласаев, который подговаривает других новичков. 

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Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

GammiPluh

Слово не воробей, теперь лепить отмазки уже поздно