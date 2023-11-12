Кучера обматерил Шаляпина и пошел на испытание на «Звездах в Африке»

Александр Пташенчук и его соратники переиграли соперников на шоу «Новые звезды в Африке». Из-за предательства Прохора Шаляпина на испытание отправились лидер команды Оскар Кучера и Елена Борщева.

Обе команды невзлюбили Шаляпина, и он с Пташенчуком были самыми явными кандидатами на испытание. Но Женя Искандарова провела успешную операцию по переманиванию Прохора, пообещав, что его не выдвинут в номинанты.

На голосовании Кучера вспылил, обозвал Шаляпина трусом, а также нецензурными словами. Пришлось вскрыться Карине Нигай, которая вела двойную игру. В данной ситуации она поддержала команду Пташенчука.

Борщева и Кучера в испытании на вылет должны были собирать пазл, пока по лабиринту катится шарик. Борщева сделала это быстрее, но оказалось, что мозаика сложена неправильно. Она смогла исправить ошибку, пока Кучера суетился, и осталась в шоу.

Прохор продолжил вести собственную игру, теперь он снова захотел объединиться с остатками команды Кучеры. Также переворот собрался устроить Константин Маласаев, который подговаривает других новичков.