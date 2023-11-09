Названы лучшие места для внеземной жизни в Солнечной системе

Самые подходящие для возникновения внеземной жизни места в Солнечной системе — ледяные луны Ганимед и Титан, к таким выводам пришли американские ученые из Гавайского университета.

Исследователи считают, что так называемые сдвиговые разломы на крупных спутниках Юпитера и Сатурна создают благоприятные условия для возникновения инопланетных существ. Выводы специалистов опубликованы научным журналом Icarus.

Геологические разломы на лунах газовых гигантов возникают при вращении этих тел вокруг своих родительских планет. Их огромное гравитационное влияние порождает приливные силы, которые сжимают и сдавливают поверхность спутников, формируя гигантские трещины в коре.

Несмотря на негостеприимную поверхность с температурой -179 градусов, под ледяной коркой Титана могут быть океаны с жидкой водой. Кроме того, Титан остается единственной луной в Солнечной системе с плотной атмосферой.

Таким образом, у спутника Сатурна есть гидрологический цикл с жидкими осадками, заполняющими озера и моря, который напоминает земной — просто вместо воды идут дожди из метана.

Что касается спутника Юпитера Ганимеда, то там астрономы обнаружили область Philus Sulcus, покрытую сдвиговыми разломами, где в теории также могут существовать следы внеземной жизни. Внести ясность в этот вопрос сможет миссия JUICE, которая выйдет на орбиту газового гиганта в 2031 году.