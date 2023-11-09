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Мэр Стрежевого спросил у жителей, уволиться или остаться

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Стрежевого Валерий Дениченко
Фото: © администрация Стрежевого

Мэр Стрежевого в Томской области Валерий Денисенко запустил опрос о своей отставке, постоянная критика от работы автобусов до поведения собак вынудила его задуматься о том, чтобы покинуть должность.

Мэр Стрежевого в телеграм-канале написал пост, озаглавленный «Про терпение». Он признался, что ему тяжело постоянно читать негативные комментарии в адрес своей работы. Последней каплей стало то, что горожане недовольны тем, что дороги посыпали песком, но случилась оттепель, и он превратился в грязь.

«Скажу честно — жить в постоянном потоке негатива непросто, если выразиться мягко. Частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны?» — задался вопросом Денисенко.

Чиновник запустил опрос «Как поступить с мэром?» с вариантами ответа: «Испортил город, пусть увольняется» или «Дадим шанс, пусть еще поработает». Через некоторое время он остановил опрос с результатом 53% за мэра и пригласил всех недовольных в комментарии.

Денисенко — мэр Стрежевого с 2021 года. До этого работал заместителем мэра по экономике и финансам.

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Политика #Местная власть #Томск
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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!