Мэр Стрежевого спросил у жителей, уволиться или остаться

Мэр Стрежевого в Томской области Валерий Денисенко запустил опрос о своей отставке, постоянная критика от работы автобусов до поведения собак вынудила его задуматься о том, чтобы покинуть должность.

Мэр Стрежевого в телеграм-канале написал пост, озаглавленный «Про терпение». Он признался, что ему тяжело постоянно читать негативные комментарии в адрес своей работы. Последней каплей стало то, что горожане недовольны тем, что дороги посыпали песком, но случилась оттепель, и он превратился в грязь.

«Скажу честно — жить в постоянном потоке негатива непросто, если выразиться мягко. Частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны?» — задался вопросом Денисенко.

Чиновник запустил опрос «Как поступить с мэром?» с вариантами ответа: «Испортил город, пусть увольняется» или «Дадим шанс, пусть еще поработает». Через некоторое время он остановил опрос с результатом 53% за мэра и пригласил всех недовольных в комментарии.

Денисенко — мэр Стрежевого с 2021 года. До этого работал заместителем мэра по экономике и финансам.