Процедура банкротства физлиц станет электронной

Процедуру банкротств физических лиц полностью переведут в электронный формат, соответствующее предложение правительства поддержал президент Владимир Путин.

Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с главой государства сообщил о планах перехода с 1 июля 2024 года процедуры банкротства граждан с высокой долговой нагрузкой в электронную форму. Путин поддержал такое решение.

Новый формат предполагает, что все документы из государственных органов и необходимые для процедуры банкротства справки будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«По поводу перевода всей процедуры в электронную форму, конечно, надо это сделать как можно быстрее, чтобы удобная форма была для людей для работы с этой проблемой», — подытожил Путин.