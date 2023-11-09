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Процедура банкротства физлиц станет электронной

Источник:
РИА Новости
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Процедуру банкротств физических лиц полностью переведут в электронный формат, соответствующее предложение правительства поддержал президент Владимир Путин.

Руководитель Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с главой государства сообщил о планах перехода с 1 июля 2024 года процедуры банкротства граждан с высокой долговой нагрузкой в электронную форму. Путин поддержал такое решение.

Новый формат предполагает, что все документы из государственных органов и необходимые для процедуры банкротства справки будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«По поводу перевода всей процедуры в электронную форму, конечно, надо это сделать как можно быстрее, чтобы удобная форма была для людей для работы с этой проблемой», — подытожил Путин.

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Топ комментариев

corrector

ну блин, где такое? хочу посмотреть на этот позор

corrector

да, все виды еды ! А вы не едите ?

corrector

вообще ваши доводы устарели лет на 15 -20 , если раньше произведенное в РФ было неконкурентно-способно...

IVENGO

Ну как же, это ведь именно сейчас так важно, так важно!!!