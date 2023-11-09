Через какое приложение выгодней всего платить телефоном

Крупнейшие российские банки развивают приложения для оплаты через смартфон с помощью технологии NFC, и часть из них предлагают клиентам кэшбэк за их использование.

После отключения Google Pay и Apple Pay в России начали активно создаваться альтернативные мобильные приложения. Главным условием их работы стало использование Национальной система платежных карт (НСПК), отвечающей за работу системы «Мир».

Первым приложение запустило НСПК. Оно получило название Mir Pay. Затем были запущены SberPay (Сбербанка), Alfa Pay («Альфа-Банк»), Tinkoff Pay («Тинькофф Банк»).

Mir Pay предлагает кэшбэк и бонусные программы, действующие в системе «Мир». SberPay и Tinkoff Pay — кэшбэки и бонусы карт, привязанных к приложениям.

«Альфа-Банк» предлагает кэшбэк 10% за любые покупки, совершенные смартфоном через приложение Alfa Pay. Эти проценты идут плюсом к уже действующим кэшбэкам карт банка. Акция распространяется также на оплату стикером или онлайн. Действует акция до 30 ноября.

Кэшбэк — возврат части расходов за покупки, оплаченные картой. При этом возвращать могут не только деньги, но и специальные бонусы или мили, которые можно обменять на рубли или потратить на другие покупки. По сути, это отложенная скидка, которая предоставляется не в момент оплаты, а постфактум.