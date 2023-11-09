Подержанные китайские авто с проблемами хлынут в Россию

Потоки подержанных китайских автомобилей хлынут в Россию в самое ближайшее время и при покупке такой машины надо быть особенно осторожным, сообщила управляющий директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Светлана Володина.

«Сами китайцы уже привыкли часто менять свои личные автомобили. Исходя из динамики, думаю, до конца года в России появится еще 20-25 тысяч китайских легковых машин», — оценила Володина перспективы авторынка в интервью РИА Новости.

По ее мнению, есть опасность приобрести экземпляр, пострадавший от стихий, так как в стране нередки тропические дожди, циклоны, наводнения. Число подобных авто исчисляется в Китае десятками тысяч.

Володина отметила, что сейчас мнения российских автомобилистов о китайских машинах противоположные, и подытожить их слабые и сильные стороны получится к лету будущего года.

Предвзято к китайскому автопрому точно относятся главным образом молодые люди, которые уже ездили на Audi, BMW. А таксисты, которые все чаще пересаживаются на китайские модели, их хвалят.