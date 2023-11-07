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Новую сельскохозяйственную культуру начали внедрять в России

Источник:
РИА Новости
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Мискантус на поле
Мискантус на поле
Фото: Pauline Eccles / CC BY-SA 2.0

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую культуру — мискантус, говорится в сообщении пресс-службы научного учреждения.

В России формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. В Московской области уже работает опытный завод, также определена площадка в Новосибирской области и достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области, рассказали РИА Новости в институте.

По словам ученых, выращивание мискантуса позволит с одного гектара получать в среднем до четырех тонн целлюлозы. Получить такое же количество целлюлозы из древесины технологически гораздо сложнее и дороже

Мискантус — это род многолетних травянистых растений семейства злаков. Он встречается в некоторых регионах Азии, Африки и Австралии. В России зарегистрировано четыре сорта мискантуса: «Сорановский», «Камис», «Фортис» и «Верум».

Агрокультура устойчива к вредителям, зимостойка. По данным Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, возделывание мискантуса возможно во всех регионах России, кроме наиболее северных территорий, например Якутии.

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Экономика #Промзона #Новосибирск #Гео
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