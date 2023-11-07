Хоккеист Богдан Конюшков встретился с группой «Моя Мишель»

Нападающий ХК «Торпедо» Богдан Конюшков записал дуэт на песню «Зима в сердце» в исполнении группы «Моя Мишель» после разлетевшегося по Сети видео с его танцем под этот трек.

История началась с того, как в Сеть попало видео с тренировки ХК «Торпедо». В нем Конюшков разминается под песню «Зима в сердце», затем начинает эмоционально подпевать и пританцовывать.

Видео разлеталось по социальным сетям, а трек в хоккейной среде стал ассоциироваться с Конюшковым и теперь, когда нападающий «Торпедо» забивает гол, на арене играет песня «Зима в сердце»

В итоге солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук встретилась с Конюшковым и записала совместное видео, где пара вместе напевает песню «Зима в сердце». На видео заметно, как молодой хоккеист смущается.

«Легендарный коллаб случился», — описала встречу с хоккеистом певица. После знакомства со спортсменом она добавила, что Конюшков «очень классный, неиспорченный парень».