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Назван самый простой способ улучшить качество сна

Источник:
Sibnet.ru
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Качество сна значительно улучшается в помещении с хорошей вентиляцией, выяснили ученые из Датского технического университета.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого его участники должны были провести четыре недели в специальных помещениях, в которых присутствовала регулируемая система вентиляции.

В течение первой недели испытуемые привыкали к новому месту проживания. На протяжении последующих трех недель исследователи меняли интенсивность циркуляции воздуха в комнатах участников во время ночного сна.

Выяснилось, что интенсивность вентиляции оказала значительное влияние на концентрацию CO2 в помещении. В частности, уровни углекислого газа были значительно выше в помещениях с плохой циркуляцией воздуха.

При этом снижение концентрации углекислого газа в помещении вследствие повышения интенсивности вентиляции поспособствовало уменьшению количества пробуждений, увеличению глубины сна и снижению его чуткости.

Авторы исследования, опубликованного журналом Science Direct, порекомендовали людям, которые плохо спят, открывать на ночь окна. Такой простой способ поможет повысить качество воздуха и улучшить сон.

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Жизнь #Здоровье
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