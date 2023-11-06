Ядерные силы КНДР назвали сильнейшими в мире

Ядерные силы КНДР благодаря стремительному развитию достигли уровня сильнейших в мире, пишет издание Rodong Sinmun.

«Благодаря мощи революционной промышленности Трудовой партии Кореи ядерные силы страны стремительно крепли и уверенно достигли уровня сильнейших в мире», — говорится в статье.

Автор материала напоминает о торжественном спуске на воду подводной лодки с тактическим ядерным оружием в минувшем сентябре. Кроме этого, лидер КНДР Ким Чен Ын совершил исторический визит в Россию, который упрочил российско-корейское сотрудничество.

Спуск на воду подводной лодки «Герой Ким Гун Ок», оснащенной тактическим ядерным оружием, состоялся 6 сентября. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын после этого заявил о планах модернизировать все имеющиеся у корейского флота тяжелые подводные лодки.