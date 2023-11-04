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Улитка преодолела «невозможную» пропасть. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Видео улитки, которая отважно перебирается через «пропасть» в несколько раз больше ее самой, набирает популярность в соцсетях.

На опубликованных кадрах садовая улитка перемещается с одной тарелки на другую, проявляя изобретательность и ловкость. Ее не напугало даже внушительное расстояние между двумя предметами.

Вместо того чтобы спуститься вниз, а затем снова взобраться, улитка максимально вытянула свою ногу и зацепилась за прозрачную стенку, после чего быстро подтянула тело с раковиной на другую сторону.

Несмотря на стереотипы, улитки обладают гибким и ловким телом, которое они могут изменять в зависимости от окружающей среды и потребностей.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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Топ комментариев

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Nik3316

НАТО на "оставшейся" территории будет только в твоих влажных снах...хотя уже то что ты мысленно отпускаешь...

Nik3316

все эти награды, копейки на фоне цены уничтоженной техники... и неплохая мотивация для бойцов

mosquito__2010

Это так же как ты видел что Захарова предлагала Вучичу ноги раздвинуть, воочию ?