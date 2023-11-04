Улитка преодолела «невозможную» пропасть. ВИДЕО

Видео улитки, которая отважно перебирается через «пропасть» в несколько раз больше ее самой, набирает популярность в соцсетях.

На опубликованных кадрах садовая улитка перемещается с одной тарелки на другую, проявляя изобретательность и ловкость. Ее не напугало даже внушительное расстояние между двумя предметами.

Вместо того чтобы спуститься вниз, а затем снова взобраться, улитка максимально вытянула свою ногу и зацепилась за прозрачную стенку, после чего быстро подтянула тело с раковиной на другую сторону.

Несмотря на стереотипы, улитки обладают гибким и ловким телом, которое они могут изменять в зависимости от окружающей среды и потребностей.