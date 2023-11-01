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Новосибирцы вернули в оборот более 4 тонн денег

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы на «Монетной неделе» поменяли более четырех тонн монет разного номинала на банкноты, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Почти 3 тысячи человек принесли более 1 миллиона монет разных номиналов на общую сумму более трех миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем по итогам прошлогодней акции.

«Благодаря активности новосибирцев в оборот вернулось более четырех тонн монет. Использовать монеты с выгодой для себя можно не только в период акций, но и в любое другое время. Достаточно прийти в банк и попросить зачислить сумму монет на свой счет. Отказать банк не имеет права и это будет бесплатно», — сказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Чаще всего новосибирцы приносили на обмен 10-рублевые, рублевые и 10-копеечные монеты, участников акции банки поощряли 100-рублевыми банкнотами нового образца, памятными монетами разных номиналов, в том числе посвященными героям мультфильмов.

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