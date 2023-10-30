Самая популярная порноактриса откажется от российского гражданства

Порноактриса Ева Эльфи сообщила, что планирует отказаться от российского гражданства в пользу паспорта США. Настоящее имя актрисы — Юлия Романова.

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта. Сейчас есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов», — сказала девушка.

Она уточнила, что подавала заявку по визе талантов со своей основной профессией. Эльфи считает, что одобрение грин-карты может служить подтверждением того, что профессия порноактрисы в США считается «нормальной».

«Для меня это еще один фактор, что моя профессия нормальная, что я тоже актриса, что у меня есть награды, что я работала и что у меня есть всемирное подтверждение, что я популярна, известна, и за это мне могут дать паспорт», — добавила порноактриса.

В 2022 году девушка возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub. На тот момент на профиль Евы Эльфи на PornHub были подписаны 1,9 миллиона человек, а ее видеоролики в сумме имели более миллиарда просмотров.