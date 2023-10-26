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Комната «секса будущего» появилась в Германии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © cybrothel.com

Первый в мире киберпанк-бордель Cybrothel с виртуальной реальностью открылся в Германии. Один час стоит 129 евро (13 тысяч рублей).

Клиенту предоставляется специальная комната, в которой ему предлагается надеть беспроводной виртуальный шлем, не ограничивающий его движения. В комнате находится кровать и кукла, внешний вид которой был выбран клиентом перед началом сеанса.

Когда клиент надевает шлем, кукла перед его глазами оживает благодаря использованию искусственного интеллекта и технологии дипфейк, что создает иллюзию общения с живым человеком в мультяшном стиле.

При использовании виртуальной реальности клиент видит, как кукла взаимодействует с ним, двигается и разговаривает. Этот опыт можно сравнить с общением с «сексуальной» версией Siri.

В будущем создатели Cybrothel планируют оснастить кукол нейросетями и искусственным интеллектом, что позволит им функционировать автономно, без участия оператора. Несмотря на неживой характер кукол, клиентам запрещено проявлять насилие по отношению к аватарам, и в случае нарушения этого правила, нарушители будут немедленно заблокированы.

Стоимость использования киберпанк-комнаты составляет 129 евро за час. Представители заведения считают эту цену демократичной, учитывая высокие затраты на оборудование.

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