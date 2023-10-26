Иноагент Галкин спровоцировал слухи о проблемах с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) на одном из концертов спел песню о закончившейся любви, а поклонники решили, что у него разлад в отношениях с Аллой Пугачевой.

Во время концерта в Варшаве Галкин внезапно для зрителей спел песню, которая начинается со слов: «Кончилась любовь, кончилось все...». После этого в Сети начали множиться слухи о проблемах в семье шоумена.

После начала СВО Галкин и Пугачева вместе с детьми переехали в Израиль. Но, когда в Израиле началась война, Примадонна покинула Тель-Авив, и отправилась с детьми на Кипр. Галкин же оправился на гастроли.

Поклонники предполагают, что Пугачева устала от бесконечных переездов и ее не устраивает позиция супруга, который не желает возвращаться в Россию.