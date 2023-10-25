НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган разозлился на Израиль и отменил визит в Тель‑Авив

Источник:
РИА Новости
1627 8
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации конфликта в секторе Газа.

«У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет», — приводит РИА Новости слова Эрдогана, сказанные им во время выступления в турецком парламенте.

Президент Турции раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, отметив, что Анкара «не позволит убивать детей» в анклаве.

По словам Эрдогана, и осуществляющие атаку против сектора Газа, и поддерживающие ее проявляют признаки «психического заболевания».

Еще по теме
Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордного минимума
Чиновники Евросоюза назвали Венгрию внутренней угрозой
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях
Белый дом допустил достижение Россией военных успехов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новая серия сериала «Зимородок» выйдет на неделю позже из‑за траура
Стоит ли переобуваться в китайские шины
Две серии «Зимородка» подряд покажут на неделе
Трамп обвинил Россию в краже «супер‑пупер‑ракеты»
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

удивительно, еврейских фашистов осудили

scorpion2777

Фашисты рассуждают о террористах

колобок11

Этим всё сказано!!! "даже не понимаю, как мы это упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один...

-2rist-

23 года это целое поколение! надо было ему как димон учителям сказать - мол космос это ж призвание!!!...