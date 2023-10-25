Эрдоган разозлился на Израиль и отменил визит в Тель‑Авив

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отменил свой визит в Израиль из-за эскалации конфликта в секторе Газа.

«У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет», — приводит РИА Новости слова Эрдогана, сказанные им во время выступления в турецком парламенте.

Президент Турции раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, отметив, что Анкара «не позволит убивать детей» в анклаве.

По словам Эрдогана, и осуществляющие атаку против сектора Газа, и поддерживающие ее проявляют признаки «психического заболевания».