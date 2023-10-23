НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Никита из USB и Ираклий сразились за место в «Звездах в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Фото: © ТНТ

Участники шоу «Новые звезды в Африке» продолжают уничтожать команды друг друга, в этот раз на битву за место в передаче отправились Никита из USB — Константин Маласаев и певец Ираклий Пирцхалава.

В новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» пришла новая участница — певица Карина Кокс. Она давняя знакомая Оскары Кучера и вошла в его коалицию.

Блогер Карина Нигай, оставшаяся одна из своей банды, играет за себя, но делает вид, что она и в команде Кучеры, и в команде юмориста Александра Пташенчука. Пока о ее двойной игре догадалась только новая участница.

Иммунитет смог заработать Пташенчук, которого давно уже хотят отправить домой конкуренты. Но в этот раз на испытание на вылет отправились Маласаев и Пирцахалава. Удача оказалась на стороне Маласаева, а значит и команды Пташенчука. Из шоу «Новые звезды в Африке» ушел Ираклий Пирцхалава.

Еще по теме
Телеканал «Россия» показал кадры со съемок сериала «Куколка»
Продолжение сериала «Два холма» покажут на ТНТ
Сериал «Зеркало лжи»: подруги расследуют преступления
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Странную деталь заметили на переданных ВСУ ракетах ATACMS
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Японии заявил о планах заключить мирный договор с Россией
Банки не поддержали доступ спецслужб к данным клиентов
Автомобилистам разрешили квадратный номер спереди
Кабмин отказал в налоговой скидке водителям без штрафов
Самое обсуждаемое
51
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
41
Си Цзиньпин поддержал российский народ
38
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS