Участники шоу «Новые звезды в Африке» продолжают уничтожать команды друг друга, в этот раз на битву за место в передаче отправились Никита из USB — Константин Маласаев и певец Ираклий Пирцхалава.

В новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» пришла новая участница — певица Карина Кокс. Она давняя знакомая Оскары Кучера и вошла в его коалицию.

Блогер Карина Нигай, оставшаяся одна из своей банды, играет за себя, но делает вид, что она и в команде Кучеры, и в команде юмориста Александра Пташенчука. Пока о ее двойной игре догадалась только новая участница.

Иммунитет смог заработать Пташенчук, которого давно уже хотят отправить домой конкуренты. Но в этот раз на испытание на вылет отправились Маласаев и Пирцахалава. Удача оказалась на стороне Маласаева, а значит и команды Пташенчука. Из шоу «Новые звезды в Африке» ушел Ираклий Пирцхалава.