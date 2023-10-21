Некурящим сотрудникам предложили дополнительный выходной

Некурящим россиянам следует давать дополнительный выходной, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Письмо с соответствующим предложением было направлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам для мотивации людей бросить эту вредную привычку», — говорится в предложении парламентария.

Кроме этого, депутат предлагает компаниям компенсировать затраты сотрудников на фитнес. По его мнению, необходимо ввести хотя бы минимальный размер компенсации. «Это правильная и своевременная мера», — подчеркнул он.

Хамзаев уже выступал с идеей о дополнительном отдыхе для некурящих. В июле 2021 года в письме премьеру Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс право для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году.