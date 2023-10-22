Израильские танкисты взяли на вооружение опыт российских коллег

Генералы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что у российских танкистов можно многому научиться в плане опыта общевойсковой тактики и оснащение танков устройствами защиты от беспилотников, пишет The Economist со ссылкой на израильские военные источники.

Танки становятся уязвимее для дронов, барражирующих боеприпасов и противотанковых ракет, наносящих удары сверху, но все равно остаются единственной платформой, сочетающей мобильность, высокую защиту и огневую мощь. Именно они пойдут в авангарде вторжения Израиля в Газу и проложат путь идущим следом пехотным подразделениям, пишет издание.

«Мы видели, как русские танкисты воевали на Украине, и какие ошибки они допустили», — сказал изданию командующий бронетанковым корпусом ЦАХАЛ бригадный генерал Хишам Ибрагим. По его словам, опыт танкистов российской армии учитывается при подготовке израильских экипажей к войне.

В частности, особое внимание танкисты ЦАХАЛ уделят плотному взаимодействию с другими родами войск — пехотными, артиллерийскими, инженерно-саперными подразделениями.

Эксперты отметили, что на танках Merkava стали появляться противодроновые решетки, устанавливаемые над башней. Когда российские танкисты обратились к таким самодельным устройствам, посыпался град насмешек, но теперь их опыт перенял Израиль, отметил The Economist.