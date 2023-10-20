Актер Никита Волков, котроый сыграет в российской адаптации
турецкого хита «Постучись в мою дверь» главного героя, спокойно реагирует на
критику пользователей, которые уверены, что он не дотягивает до мачо Серкана
Болата.
Романтическая мелодрама «Постучись в мою дверь» вышла в
Турции с 2020 году, насчитывает 52 серии. Сериал стал международным хитом, его
показывают в 85 странах.
Женщин во многих странах покорил главный герой — бизнесмен Серкан Болат, которого сыграл актер Керем Бюрсин.
В российской адаптации героя сыграет Никита Волков. Зрительницам показалось,
что он не дотягивает до образа. Точной даты выхода российской адаптации «Постучись
в мою дверь»на ТНТ пока не называли.
«Не подхожу и не подхожу. Меня это никак
не волнует и не волновало. Киану Ривз отлично сказал: "Я
нахожусь сейчас в том возрасте и состоянии духа, что если вы мне
скажете, что два плюс два равно пяти, я скажу — отлично, пожелаю вам удачи
и пойду дальше". Если ты допускаешь сомнения в том, что делаешь,
— тебя съедят с потрохами! Нужно приходить заряженным, уверенным. Меня это
веселит», — сказал Волков в программе «Кино в деталях».