Актер Никита Волков, котроый сыграет в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» главного героя, спокойно реагирует на критику пользователей, которые уверены, что он не дотягивает до мачо Серкана Болата.

Романтическая мелодрама «Постучись в мою дверь» вышла в Турции с 2020 году, насчитывает 52 серии. Сериал стал международным хитом, его показывают в 85 странах.

Женщин во многих странах покорил главный герой — бизнесмен Серкан Болат, которого сыграл актер Керем Бюрсин. В российской адаптации героя сыграет Никита Волков. Зрительницам показалось, что он не дотягивает до образа. Точной даты выхода российской адаптации «Постучись в мою дверь»на ТНТ пока не называли.

«Не подхожу и не подхожу. Меня это никак не волнует и не волновало. Киану Ривз отлично сказал: "Я нахожусь сейчас в том возрасте и состоянии духа, что если вы мне скажете, что два плюс два равно пяти, я скажу — отлично, пожелаю вам удачи и пойду дальше". Если ты допускаешь сомнения в том, что делаешь, — тебя съедят с потрохами! Нужно приходить заряженным, уверенным. Меня это веселит», — сказал Волков в программе «Кино в деталях».