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«Винтаж» и ST выпустили совместный трек «Под зонтом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/vintage

Анна Плетнева (группа «Винтаж») и рэпер ST выпустили совместный лирический трек, который называется «Под зонтом».

Плетнева рассказала в соцсети, что записать общую песню предложил ST, а она сразу согласилась, поскольку давно дружит с рэпером. Ранее музыканты уже работали вместе, у них есть песня «ЛР» («Л» как «любовь», «Р» как «расплата»).

Солистка «Винтажа» призналась, что, когда они начали записывать песню Саши, тут не сошлись во мнениях. Поэтому существует два варианта песни, которые между собой они называют «Сашиной песней» и «Аниной песней».

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Культгид #Музыка
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