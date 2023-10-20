Самолет S7 сел в Новосибирске из‑за проблем с двигателем

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 летел из Москвы в Томск, но сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в пятницу при выполнении рейса Москва-Томск экипаж воздушного судна из-за некорректной работы одной силовой установки решил сесть в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина.



Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. Пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения будут направлены резервным бортом авиакомпании.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании S7.