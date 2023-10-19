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Травников назвал карасей фирменным блюдом Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал фирменным блюдом региона жаренных карасей. Они ему запомнились, как частое блюдо, в поездках по районам области.

«Перечислять сложно, я бы назвал фирменное блюдо многих территорий нашего региона – жареные караси. Как утверждают жители районов, они везде разные. Разные озера, разные виды карасей, цвет, вкус, повадки, способ приготовления. Поэтому караси у нас действительно замечательные», – сказал в эфире программы «Вести Новосибирск» Травников.

Караси — неприхотливые промысловые рыбы. Карась относится к рыбе со средним показателем жирности. Наиболее известным блюдом считается «карась в сметане». 

Рыба, пойманная в большой реке или крупном водоеме со стоячей водой, будет иметь нежное, немного сладковатое и сочное мясо, а особи, пойманные в мелких или заболоченных водоемах, могут отдавать тиной.


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Политика #Местная власть #Новосибирск
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