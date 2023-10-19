Бритни Спирс опубликовала новый танец с ножами. ВИДЕО

Певица Бритни Спирс опять станцевала с ножами, но уже предупредила, что реквизит для танцев ненастоящий.

«Приходите, не волнуйтесь, у меня такой теплый, любящий дом с этими ПОДДЕЛЬНЫМИ ножами», — написала Бритни Спирс в соцсети под видео.

Дело в том, что после первого танца с ножами к певице в дом пришла полиция, чтобы проверить состояние артистки. Поклонники беспокоились, что она может нанести себе вред.

Бритни Спирс после случая с полицией очень разозлилась и заявила, что использует для танца бутафорские ножи.

Танец Бритни с ножами вызвал бурную реакцию в Сети. Видео разлетелось на мемы, также многие записали пародию на певицу. Среди самых обсуждаемых — пародия Ильи Соболева.