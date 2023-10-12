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Соболев и Воля продолжили пародию на танец с ножами. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Комики Илья Соболев и Павел Воля записали продолжение пародии на танец Бритни Спирс с ножами.

«Мировое турне от Бритни Спирс и ее подружки! Ножи — это не единственное, что у нас есть дома», — подписал Соболеву видео, опубликованное в соцсети.

Ранее Соболев уже делал пародию на танец Бритни Спирс с ножами. В новом видео он использует не только ножи, но и секиры, рыбу, револьверы, шины и другие неожиданные атрибуты.

В конце ролика к танцу подключается Павел Воля с саблями, а Соболев берет в руки две бензопилы.

Танец с ножами Бритни Спирс стал очень популярен в Сети. Его разобрали на мемы, также многие записывают пародию. В числе знаменитостей, кто пародировал Бритни — Ксения Собчак.

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