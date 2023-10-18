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Объявлены участники нового сезона проекта «Последний герой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Новый сезон проекта «Последний герой» будет семейным, телеканал ТВ-3 уже раскрыл имена некоторых участников.

Певица Анна Седокова примет участие в «Последнем герое» вместе со своей дочерью Алиной. Молодой актер Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы») появится в компании папы Владислава. Рэпер Птаха привезет на остров дочь Николь Нуриеву. Имена остальных участников будут объявлены позднее.

Родители и дети будут разведены по разным командам. При этом сами команды будут смешанными – то есть состоять из представителей разных поколений.

Семейный сезон «Последнего героя» будет вести Ксения Бородина. Премьера проекта состоится 28 октября, в 17.00 на канале ТВ-3.

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