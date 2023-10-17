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Россиян оставили без туристического кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России не планирует возобновлять программу туристического кешбэка в 2024 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, эта мера носила разовый характер для поддержки спроса и бизнеса в условиях пандемии. Однако она имеет обратную сторону — разгоняет инфляцию и повышает стоимость туров, передает «Интерфакс».

Вице-премьер уточнил, что в 2024 году все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма и удовлетворение растущего спроса россиян. В частности, планируется строительство модульных гостиниц и объектов.

Программа туристического кешбэка действовала в России в 2020-2022 годах. Правительство рассчитывало, что она простимулирует внутренний туризм в период введенных государством ограничений.

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Жизнь #Туризм #Деньги
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