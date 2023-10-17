Россиян оставили без туристического кешбэка

Правительство России не планирует возобновлять программу туристического кешбэка в 2024 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, эта мера носила разовый характер для поддержки спроса и бизнеса в условиях пандемии. Однако она имеет обратную сторону — разгоняет инфляцию и повышает стоимость туров, передает «Интерфакс».

Вице-премьер уточнил, что в 2024 году все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма и удовлетворение растущего спроса россиян. В частности, планируется строительство модульных гостиниц и объектов.

Программа туристического кешбэка действовала в России в 2020-2022 годах. Правительство рассчитывало, что она простимулирует внутренний туризм в период введенных государством ограничений.