Кошка поставила рекорд по самому громкому мурлыканью

Кошка из Британии по кличке Белла поставила рекорд по самому громкому мурлыканью — зафиксированная представителями Книги рекордов Гиннесса громкость составила 54,59 дБ.

Владелица животного уточнила, что Белла в таком режиме мурчит весь день и особенно прибавляет громкости при включенном телевизоре. Специалисты отметили, что такое мурлыкание сравнимо со звуком работающей стиральной машины.

Чтобы подтвердить рекорд, попытку фиксировали при помощи звукорежиссера и профессионального высокочувствительного микрофона. Затем кошку покормили, уложили перед аппаратурой и приласкали.



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Согласно сертифицированным инструкциям, шумомер, использованный при попытке, находился на расстоянии одного метра от Беллы, а также на расстоянии одного метра от пола. Рекорд зафиксировали на видео.