НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кошка поставила рекорд по самому громкому мурлыканью

Источник:
Sibnet.ru
224 1

Кошка из Британии по кличке Белла поставила рекорд по самому громкому мурлыканью — зафиксированная представителями Книги рекордов Гиннесса громкость составила 54,59 дБ.

Владелица животного уточнила, что Белла в таком режиме мурчит весь день и особенно прибавляет громкости при включенном телевизоре. Специалисты отметили, что такое мурлыкание сравнимо со звуком работающей стиральной машины.

Чтобы подтвердить рекорд, попытку фиксировали при помощи звукорежиссера и профессионального высокочувствительного микрофона. Затем кошку покормили, уложили перед аппаратурой и приласкали.

Согласно сертифицированным инструкциям, шумомер, использованный при попытке, находился на расстоянии одного метра от Беллы, а также на расстоянии одного метра от пола. Рекорд зафиксировали на видео.

Еще по теме
Самые смешные фото животных
Свиньи облюбовали новый сквер за 30 млн рублей в Улан‑Удэ
Кот случайно отключил американскую IT-систему
Забайкальский губернатор отбил кошку у стаи собак
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден самый простой способ замедлить старение
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
ПАСЕ объявила Путина диктатором
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Вот где он стал полезным, нет чтобы сразу то переехать, и не раздавать ваучеры россиянам взамен гумпомощи...