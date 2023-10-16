Какое российское оружие держит на прицеле спутники США

Россия пригрозила взять на прицел американские космические спутники, если они будут использоваться для передачи разведданных Украине. Каким космическим оружием, способным уничтожить шпионов на орбите, обладает российская армия?

Вашингтон официально не признает использование космических аппаратов для сбора информации в интересах Украины. Однако в мае The New York Times писала, что данные с американских спутников о передвижении российских военных на территории Украины регулярно передавались Киеву.

С чего все началось

Спутники США в случае использования космической инфраструктуры в пользу Киева станут законными целями для российской армии, предупредил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

В настоящее время разведывательные задачи на орбите выполняют более 300 американских спутников. Один из последних спутников США военного назначения, предназначенный для оптической разведки — KeyHole, выведен на орбиту 24 сентября.

Кроме этого, украинские военные используют космический интернет Starlink Илона Маска, чья компания располагает 3 тысячами орбитальных аппаратов, каждый из которых потенциально может осуществлять разведывательные функции.

Система противоракетной обороны А-235 «Нудоль»

А-235 «Нудоль» — усовершенствованная модификация стратегической системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ее разработка началась еще в 1985 году, однако после распада СССР работы были приостановлены. В 2011 году их возобновили, еще через три года состоялись первые испытания.

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В ноябре 2021 году с помощью А-235 «Нудоль» был сбит нерабочий спутник «Космос-1481» на высоте порядка 550 километров, что стало абсолютным рекордом для систем противоракетной обороны. Характеристики комплекса засекречены — предположительно, используемая в установке ракета А-929 может уничтожать спутники на высоте до 1 тысячи километров.

Лазерный комплекс «Пересвет»

Впервые о боевом лазерном комплексе «Пересвет» рассказал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Установка поступила на опытное боевое дежурство 1 декабря 2018 года, она размещена на борту самолета Ил-76МД.

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Принцип действия «Пересвета» строго засекречен, из открытых источников известно, что боевой лазер мегаваттного класса с высокой точностью наводится на оптические приборы спутника, полностью ослепляя аппарат. По неподтвержденным данным, «Пересвет» способен выводить из строя космические объекты на расстоянии до 1,5 тысячи километров.

Зенитно-ракетные комплексы С-550

Осенью 2021 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил журналистам, что Россия ведет разработку новой зенитной ракетной системы С-550. Она представляет собой дальнейшую модификацию системы С-500, которая создавалась с использованием наработок по советской стратегической системе ПРО С-225.

ЗРК С-500, на базе которого создается С-550 Фото: © Минобороны РФ

С-500 умеет не только перехватывать боевые блоки баллистических ракет, но и поражать низколетящие космические аппараты. Принять на вооружение систему планируется до 2025 года. Предположительно, зона гарантированного поражения у комплекса составляет порядка 800 километров при высоте цели до 350 километров.