Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus

Красноярский депутат и бизнесмен Роман Гольдман выставил на продажу собственный Aurus Senat, он просит за люксовый автомобиль 42 миллиона рублей.

«Практически новый автомобиль. Максимальная, богатая комплектация», — говорится в объявлении о продаже Aurus. Пробег машины — всего 1,7 тысячи километров.

«Машина классная, машина кайфовая, но не совсем она для меня, как агрария. Потому что у нас сейчас идет стройка, у нас коровы, у нас не везде есть асфальт, а эта машина такая статусная», — приводит Ngs24 распространенное пресс-службой Гольдмана объяснение.

По словам депутата, он сделал выбор в пользу отечественной машины, а не «мерса» или «крузера». Он отметил, что продает Aurus за ту же сумму, за которую купил. Гольдман добавил, что такую машину нельзя просто купить в салоне, ее собирают под клиента и надо ждать 10 месяцев.

Гольдман владеет холдингом Goldman Group, в который входят нефтяная компания «Сангилен», агропромышленное объединение «Агроэлита», сеть магазинов «Мясничий». Депутат Законодательного собрания Красноярского края с 2011 года.